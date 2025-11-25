Урожайность картофеля в Ставропольском крае выросла на 2,3 центнера с гектара

В Ставропольском крае урожайность картофеля в крае увеличилась на 2,3 центнера с гектара благодаря переходу аграриев на российский посадочный материал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, в Предгорном округе работает семеноводческое хозяйство, которое выращивает оздоровленный посадочный материал вплоть до суперэлиты. На Ставрополье также создали демонстрационные участки площадью 6,5 га с 11 сортами и гибридами, семь из них — отечественные.

В текущем сезоне краю потребовалось свыше 18 тыс. тонн посадочного материала картофеля.

Константин Соловьев