Депутаты думы Екатеринбурга одобрили льготы по турналогу для общежитий УрФУ

Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили льготы по уплате туристического налога для участников программы «Приоритет 2030» — к ним относятся общежития УрФУ, в том числе в Новокольцовском. Бюджет за год недополучит 2,6 млн руб.

«Место изначально выбрано неправильно, но раз уж так случилось, надо поддержать»,— сказал депутат от партии «Единая Россия» Александр Колесников. Депутат Андрей Альшевских (ЕР) напомнил, что депутаты планировали рассмотреть инициативу, согласно которой от туристического налога были бы освобождены и жители Екатеринбурга, которые останавливаются в средствах размещения.

Отвечая на вопросы депутатов, директор департамента финансов администрации Юлия Медведева пояснила, что муниципальная программа для расходования налоговых поступлений была принята 21 ноября. Она предусматривает, среди прочего, траты на праздничные мероприятия, такие как День города или 9 мая.

Туристический налог действует в Екатеринбурге с начала 2025 года, сборы за I квартал составили 25,8 млн руб. По итогам года ожидается более 60 млн руб. налоговых поступлений. Несмотря на то, что сам по себе налог «не окрашен», их планируют расходовать по муниципальной программе, направленной на повышений туристической привлекательности города.

Анна Капустина