Неслышный мотив

Верховный суд Татарстана не стал освобождать бизнесмена Станислава Шевырева, обвиняемого в организации покушения на свою сноху. На заседании впервые после нападения появилась пострадавшая Ирина Шевырева и просила освободить свекра, заявив о его непричастности. Защита представила письма в поддержку арестованного от 2,6 тыс. работников его компании и высокопоставленных чиновников Татарстана (среди подписантов оказался и депутат Госдумы РФ). Защита заявляла о том, что Шевырев является ключевым звеном компании, исполняющей социально значимые программы по строительству и обслуживанию дорог в Татарстане. Суд оставил решение об аресте до 14 декабря 2025 года без изменений.

Охранник закрывает Ирину Шевыреву от прессы перед началом заседания

Фото: Анар Зейналов, Коммерсантъ

Фото: Анар Зейналов, Коммерсантъ

Сегодня Верховный суд Татарстана со второй попытки рассмотрел апелляцию на арест замдиректора ООО «СФ Волгаавтодор» Станислава Шевырева. Он арестован по обвинению в организации покушения на убийство своей снохи Ирины Шевыревой. 24 октября Станислав Шевырев получил статус обвиняемого, по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушения на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Статус его сына не разглашается, однако следствие не стало добиваться его ареста и Иван Шевырев был отпущен.

Покушение на Ирину Шевыреву Покушение на Ирину Шевыреву произошло 14 октября 2025 года рядом с гимназией № 94 на ул. Восстания, а видео с нападением распространилось в соцсетях. На нем было видно, что нападавший подкараулил госпожу Шевыреву у автомобиля, после чего нанес ей удары ножом в шею. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ход расследования находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. По данным следствия, исполнителем покушения на Ирину Шевыреву является Рифат Султанов, его экстрадировали из Таджикистана. В слежке за потерпевшей подозревают Бурихона Хамидова. Другие предполагаемые участники сговора — начальник смены охраны «Волгаавтодора» Булат Галлямов и руководитель службы безопасности этой же компании Андрей Черкасин. Первого отправили под домашний арест, а второй находится в СИЗО.

Неожиданно на судебном заседании появилась пострадавшая Ирина Шевырева, которую выписали только накануне вечером. Помимо адвоката, госпожу Шевыреву сопровождал охранник. После попыток журналистов сфотографировать пострадавшую, мужчина стал закрывать ее курткой. На заседание пришел и Иван Шевырев с адвокатом Ниязом Абдразаковым, однако супруги держались на расстоянии друг от друга и не общались.

Заседание началось с полуторачасовой задержкой, Станислава Шевырева представляли три адвоката — Юрий Некрасов, Ильдар Нуриахметов и Рамиль Ахметгалиев. Они передали суду обращение от 2,6 тыс. работников ООО «Волгаавтодор» с просьбой изменить меру пресечения.

В письме указывалось, что изоляция господина Шевырева способна повлиять на сроки выполнения госконтрактов по строительству и обслуживанию дорог в Казани и Татарстане.

Защита также представила письма с просьбой об изменении меры пресечения от главы исполкома Казани Рустема Гафарова, министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова, первого замдиректора ГИСУ РТ Ильдара Рашитова, глав районных администраций Казани, а также руководителей Высокогорского, Тукаевского, Верхнеуслонского, Зеленодольского и Буинского районов и города Набережные Челны.

Письма направили и депутат Госдумы РФ от «Единой России» и владелец группы компаний «СМУ-88» Илья Вольфсон, а также руководители строительных компаний «Унистрой» и «Бриз», замначальника территориального подразделения Горьковской железной дороги, руководство Казанского порохового завода, Казанского высшего командного военного училища и др. Содержание их обращений на заседании не оглашалось.

Защитники отметили, что в постановлении не прописан предполагаемый мотив преступления, а обвинение было предъявлено господину Шевыреву спустя восемь суток после заключения под стражу.

Также адвокаты указали на противоречия в показаниях обвиняемого начальника смены охраны «Волгаавтодора» Булата Галлямова, который трижды их менял. В ходе допроса в качестве обвиняемого он заявил, что указание о применении насилия были получены от руководителя службы безопасности Андрея Черкасина. Защита отметила, что при этом никто на причастность господина Шевырева напрямую не указывал.

Когда настала очередь выступать пострадавшей Ирине Шевыревой, судья поинтересовался: «Если тяжелое состояние здоровья, можно сидя отвечать. Обычно все дают показания стоя. Вставать можете?»

Ирина Шевырева решила отвечать стоя, однако говорить ей было сложно (нападавший нанес ей ранения в том числе в шею), и текст ходатайства зачитала ее адвокат Ирина Князева.

«Прошу освободить Шевырева Станислава Вячеславовича из-под стражи в связи с его непричастностью. Считаю, что он не имеет никакого отношения к нападению на меня 14.10.2025. Конфликтов и неприязненных отношений у меня с ним не было. Характеризую его как положительного человека, любящего отца, свекра, дедушку».

«Поддерживаю», — тихо произнесла госпожа Шевырева.

Адвокат пояснила: «В связи с тем, что на тот момент не было возможности принимать участие в заседании, ее выписали только вчера вечером. Поэтому она изъявила желание прийти сегодня и заявить данное ходатайство. Оно написано ею собственноручно, от руки, прошу приобщить и рассмотреть».

Станислав Шевырев в Советском суде Казани

Фото: Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Когда настала очередь выступать Станиславу Шевыреву, качество связи оказалось неудовлетворительным. Судья объявил перерыв и попросил сотрудников СИЗО перевести обвиняемого в соседнюю камеру с лучшим оборудованием. Во время перерыва пострадавшая и ее свекор смогли пообщаться по видеосвязи.

«Все будет хорошо. Мы тебя любим и ждем», — сказала Ирина Шевырева своему свекру.

«Спасибо, Ириш. Самое главное, ты выздоровела. Очень любим, я сейчас заплачу... Целую», — отвечал он.

После технического перерыва Станислав Шевырев повторил доводы защиты о своей непричастности и попросил отпустить его к семье, сославшись на проблемы со здоровьем. Он также отметил, что является одним из ключевых руководителей в «Волгаавтодоре» и отвечает за непрерывную производственную деятельность и взаимодействие с заказчиками.

Прокуратура поддержала решение суда первой инстанции.

Верховный суд Татарстана оставил решение Советского районного суда Казани без изменений — Станислав Шевырев останется в СИЗО до 14 декабря 2025 года.

Анар Зейналов