Дорога в СИЗО

Вахитовский районный суд Казани отправил в СИЗО до 6 января 2026 года владельца ООО «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина. Его подозревают в мошенничестве и растрате на 2,425 млрд руб. при строительстве участка трассы М-12. По версии следствия, в 2023–2025 годах руководители компании перечислили авансовые платежи субподрядчику за дополнительные объемы работ, которые затем были изъяты из отчетов. Айрат Миннуллин вину не признает, утверждая, что работы были выполнены. Обвинение ему пока не предъявлено.

Вахитовский районный суд Казани 12 ноября отправил в СИЗО основателя ООО «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина до 6 января 2026 года. Его подозревают в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на 2,425 млрд руб. при строительстве участка М-12 Дюртюли — Ачит.

В ходе заседания стало известно, что Айрата Миннуллина задержали 10 ноября в казанском аэропорту сотрудники УФСБ по Татарстану. Он собирался вылетать в Ялту на реабилитацию после лечения, на 16 ноября уже был куплен обратный билет. Уголовное дело было возбуждено 6 ноября в отношении неустановленных лиц, рассказал в суде следователь.

По версии следствия, с апреля 2023 года по июнь 2025 года руководители «Волгадорстроя» в рамках договора с СК «Автодор» (дочернее общество ГК «Автодор») перечислили авансовые платежи в 2,425 млрд руб. компании «Инвест-Капитал» за дополнительные объемы работ, однако затем эти работы были изъяты из отчетов, а авансы не возвращены. Еще два эпизода касаются растраты 3,6 млн и 2,99 млн руб., полученных из Фонда национального благосостояния, которые были переведены на счет компании «Мосты и водоотводные сооружения», также принадлежащей господину Миннуллину. Преступления были совершены в июне — октябре 2023 года, считает следствие.

Трасса М-12 «Восток» Скоростная автомагистраль М-12 «Восток» соединяет Москву с Казанью и далее с Екатеринбургом. Проект курирует вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Движение по участку Москва — Казань протяженностью 810 км было открыто в конце декабря 2023 года. Трасса проходит по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. В июле 2025 года было открыто движение по участку Дюртюли (Башкирия) — Ачит (Свердловская область) протяженностью 275 км, который продлил М-12 в направлении Екатеринбурга.

«Никаких действий, направленных на нецелевое расходование либо злоупотребление при производстве работ, ни мною, ни другими работниками компании не совершались», — заявил Айрат Миннуллин в суде. По его словам, проблемы возникли после того, как кредиторы подали на банкротство фирмы.

«Задолженность перед конкретными заказчиками на конкретном объекте возникла из-за стремительно изменившихся условий, в которых оказалась компания. Другие кредиторы по предыдущим объектам строительства подали на банкротство, и компания не смогла просто физически продолжить работу на данном этапе из-за расторжения контрактов», — пояснил он.

По данным «Ъ Волга-Урал», в конце сентября Айрат Миннуллин обращался к кредиторам с просьбой дать возможность завершить работы по двум неисполненным контрактам на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на М-7. По оценкам, завершение этих работ могло принести кредиторам более 300 млн руб., однако «Волгадорстрою» не удалось их завершить.

Следователь просил об аресте, ссылаясь на задержание в аэропорту и показания свидетеля о том, что господин Миннуллин обладает познаниями о пересечении границы без паспортного контроля. Помощник прокурора Вахитовского района ходатайство следствия поддержал.

Адвокат Айрата Миннуллина Юрий Некрасов заявил, что документами хищение не подтверждается: аванс был отработан, все акты это подтверждают. Он отметил, что строительный контроль осуществляла фирма, которая была привлечена заказчиком — СК «Автодор», которая подтвердила факт выполнения работ.

По словам господина Некрасова, в основе обвинений лежат показания работников «Ак Барс Банка», которые «полагают», что преступление имело место быть.

Из-за расторжения контракта между СК «Автодор» и «Волгадорстроем» у заказчика появилось право требовать возврат неотработанной части аванса — 2,4 млрд руб. «Ак Барс Банк», выступавший поручителем по банковской гарантии, выплатил эту сумму «Автодору», а затем заявился в реестр кредиторов в деле о банкротстве «Волгадорстроя».

«Волгадорстрой» «Волгадорстрой» — участник строительства 41-километрового участка трассы М-12 «Восток» в Татарстане и Чувашии. Стоимость этого проекта составила 24,8 млрд руб. Дорожно-строительная организация также была подрядчиком строительства 81-километровой дороги по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7. Движение по данному участку было открыто в конце 2024 года. В 2020 году «Волгадорстрой» выиграл контракт на возведение Большого Казанского кольца. Айрату Миннуллину принадлежат две компании с одинаковыми названиями — одна создана в 2008 году, вторая в 2013-м. Первая за 15 лет выиграла госконтракты на 37,5 млрд руб. и по итогам 2023 года вошла в топ-30 крупнейших предприятий Татарстана с выручкой в 27,7 млрд руб. 2024 год компания закончила с чистым убытком в 3,6 млрд руб. В апреле 2025 года организация была признана банкротом.

Что касается второго эпизода, адвокат указал, что перечисление 6,6 млн руб. в компанию «Мосты и водоотводные сооружения» действительно было. «Они были перечислены за выполненные работы, которые также эта компания выполняла на указанном участке», — пояснил он.

Защита также поставила под сомнение показания свидетеля Сергея Салихова, бывшего руководителя субподрядчика ООО «БСЛ Инжиниринг», который сейчас сам находится под уголовным преследованием по делу о махинациях на 1,4 млрд руб. при строительстве М-12. «Полагаем, что Салихов преследует цель избежать уголовной ответственности по своему уголовному делу. Полагаем, что он оговаривает Айрата Абдулловича», — заявил господин Некрасов. По его словам, показания господина Салихова не имеют отношения к контракту по строительству участка Дюртюли-Ачит: с 2023 года он находился под домашним арестом и к этим работам отношения не имел.

Кроме того, адвокат отметил, что Айрат Миннуллин в течение нескольких лет плотно взаимодействовал со следствием и всегда добровольно являлся на допросы. В течение 2025 года он не раз покидал страну — летал в Шанхай, Стамбул, Болонью — и каждый раз возвращался. 20 октября 2025 года ему запретили выезд за границу из-за привлечения к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве «Волгадорстроя».

«Я не планировал и не планирую скрываться от правоохранительных и судебных органов. Я никуда не собирался убегать, ничего не похищал абсолютно!» — заявил Айрат Миннуллин журналистам.

По его мнению, обвинения основаны на показаниях Сергея Салихова. «Я считаю, что он просто нас оклеветал и продолжает это делать <...>. Придумывать какие-то сценарии, что можно через море уплыть куда-то за границу и воспользоваться этим... Это бред какой-то», — сказал он.

Суд ходатайство следствия удовлетворил и постановил отправить Айрата Миннуллина под стражу до 6 января 2026 года.

Обвинение ему пока не предъявлено из-за проведения дополнительных следственных действий. Он находится в статусе подозреваемого.

Кредиторы требуют с Айрата Миннуллина около 7 млрд руб. В июле 2025 года в Арбитражный суд Татарстана обратился «Татсоцбанк» с требованием взыскать с него долги на сумму 1,8 млрд руб. Позднее к иску присоединились «Ак Барс Банк», «Банк ВТБ», АО «Ак Барс Лизинг» и «Банк Казани».

