У сочинского застройщика все больше дел

Как стало известно “Ъ”, правоохранительные органы выявили новый криминальный эпизод в деятельности сочинского предпринимателя Вигена Саркисяна, к которому Генпрокуратура предъявила иск на 6,1 млрд руб. Следствие подозревает бизнесмена в незаконном присвоении участка площадью 4,4 га в Сочи. В мае текущего года он стал фигурантом дела о махинациях еще с одним участком на курорте.

В Сочи полиция расследует уголовное дело в отношении Вигена Саркисяна, его родственника Самвела Саркисова и еще трех фигурантов по подозрению в мошенничестве с участком в Сочи стоимостью более 300 млн руб., сообщил источник “Ъ” в правоохранительных органах. Виген Саркисян является главой крупной региональной бизнес-структуры, объединяющей активы в сфере девелопмента, гостиничных услуг, сельского хозяйства. По данным участников рынка, под контролем господина Саркисяна находятся гостиницы Crowne Plaza (ранее «Интурист») и «Престиж» в Краснодаре, несколько рекреационных объектов в Горячем Ключе, при его участии возводились ЖК «Морская симфония» и «Флора» в Сочи. До декабря прошлого года Виген Саркисян владел агрокомбинатом «Тепличный» в пригороде Краснодара, но акции предприятия были изъяты в пользу РФ по иску прокуратуры. В июне этого года Горячеключевской горсуд взыскал с предпринимателя 6,1 млрд руб. в качестве компенсации ущерба от незаконного использования под жилую застройку земель в Сочи.

Глава бизнеса Виген Саркисян находится за пределами России. Его родственник Самвел Саркисов был арестован в июле этого года по обвинению в махинациях с землей, 30 сентября Краснодарский краевой суд изменил Самвелу Саркисову меру пресечения на домашний арест. Уехать домой фигурант дела не успел — в тот же день оперативные сотрудники МВД доставили его в Сочи, где районный суд отправил господина Саркисова в следственный изолятор по новому обвинению.

Как стало известно “Ъ”, за день до этого, 29 сентября, полиция возбудила дело о хищении участка площадью 4,4 га в поселке Кудепста Адлерского района Сочи.

Земля, находящаяся в федеральной собственности, изначально была предоставлена агрофирме «Кудепста», затем право аренды через серию уступок перешло компании «Рафстрой». В 2013 году мэрия Сочи обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о расторжении договора аренды и выиграла процесс. Как считает следствие, в тот момент у Вигена Саркисяна и его сообщников возник план по незаконному завладению участком. Злоумышленники представили в Ленинский райсуд Краснодара подложные документы и право аренды компании «Рафстрой», которая к этому времени перешла под контроль господина Саркисяна.

В 2018 году арендатор согласовал в мэрии Сочи проект комплексного развития «Жилой массив между улицами Искры и Гостеприимная вдоль реки Кудепсты». Фирма «Рафстрой» взяла на себя обязательство благоустроить территорию, построить и передать городу дорогу, принять участие в строительстве детсада.

По мнению следствия, организаторы схемы заведомо не намеревались выполнять свои обещания по развитию общественных пространств. В итоге на участке были построены многоэтажные здания, которые на карте Сочи обозначены как апарт-комплексы.

Фабула первого уголовного дела, возбужденного в отношении Вигена Саркисяна в мае текущего года, сходна со вторым эпизодом обвинения. По версии следствия, бизнесмен незаконно приобрел права на аренду 1,9 га земли в Адлерском районе Сочи, представив в суд фальшивые документы. Сейчас участок используется для торговли стройматериалами.

