Губернатор Кубани прокомментировал ночную атаку БПЛА в Новороссийске

В ночь с 24 на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых массированных и долгих атак киевского режима, об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По словам главы Кубани, самая сложная обстановка после атаки БПЛА наблюдается в Новороссийске и Геленджике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Во всем Краснодарском крае в результате налета вражеских беспилотников пострадали шесть человек, повреждения получили не менее 20 домов в пяти муниципалитетах Кубани. В Новороссийске обломки БПЛА попали в семь многоквартирных и не менее семи частных домов, зафиксировано четверо пострадавших. Еще один человек получил травмы в Кабардинке, мужчина находится в больнице.

«С раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба. Поручил главам оказать всю необходимую помощь»,— пишет Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава региона, незначительные повреждения в результате прилета БПЛА установлены в офисном здании и нескольких домах Краснодара, в Туапсе произошел пожар на крыше многоквартирного дома, в Динском районе пострадал частный дом.

София Моисеенко