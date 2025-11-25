В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

После ночной атаки беспилотников на Таганрог на некоторых территориях введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По данным мэра, при налете БПЛА повреждения получили несколько многоквартирных домов, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад. Режим ЧС введен в границах этих домов и учреждений, добавила чиновница.

На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Сотрудники муниципалитета начали поквартирный обход.

В результате атаки БПЛА минувшей ночью погибли трое жителей Таганрога. Шесть человек получили ранения и были доставлены в больницу.

Анна Перова, Краснодар