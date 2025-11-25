Под Новороссийском потушили два лесных пожара

Ночью во время атаки БПЛА в пригороде Новороссийска произошли два лесных возгорания. Об этом сообщили в ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Пожары возникли в районе Южной Озереевки. По данным «Краевого лесопожарного центра», лесопожарные бригады и лесничий по прибытии на место обнаружили два очага возгорания сухой травы. Общая площадь составила 0,15 га и 0,01 га.

Первый пожар ликвидировали в 01:40, второе возгорание полностью потушили в 02:00 25 ноября.

София Моисеенко