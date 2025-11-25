«Озон Фармацевтика» за девять месяцев увеличила чистую прибыль в 1,5 раза

За январь-сентябрь «Озон Фармацевтика» увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза в годовом выражении, до 3,4 млрд руб., следует из отчетности. Выручка компании выросла на 28%, до 21,4 млрд руб.

EBITDA увеличилась на 43%, до 4,527 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 34%, до 7,7 млрд руб. Операционная прибыль также выросла в 1,5 раза, до 6,8 млрд руб. Компания подтвердила прогноз по росту выручки в 2025 году на уровне 25%.

Объем продаж «Озон Фармацевтики» вырос на 8% до 241,5 млн упаковок. В числе факторов роста компания назвала активную работу в канале госзакупок, а также расширение ассортимента в аптечных сетях и онлайне. Средняя стоимость реализованной упаковки выросла на 18%, до 88,7 руб.

Чистая прибыль «Озон Фармацевтики» в первом полугодии 2025 года составила 1,7 млрд руб., показав снижение на 11%. В июне «Озон Фармацевтика» объявила о сборе заявок для участия во вторичном размещении акций. Однако SPO негативно сказалось на котировках компании.

