Терминалы ГК «Дело» в Новороссийске работают в штатном режиме после атаки БПЛА

Терминалы ГК «Дело», расположенные на территории Новороссийска, работают в штатном режиме после массированной атаки беспилотников на город. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.

Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева

На территории терминалов в Новороссийске пострадавших нет. По словам представителей ГК «Дело», сотрудники организации действовали оперативно и слаженно в соответствии с внутренними инструкциями.

«Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА этой ночью повреждены семь многоэтажных домов и не менее семи частных. Пострадали четыре человека. Всего над Краснодарским краем и Черным морем сбили 192 БПЛА.

Алина Зорина