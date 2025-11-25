Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Терминалы ГК «Дело» в Новороссийске работают в штатном режиме после атаки БПЛА

Терминалы ГК «Дело», расположенные на территории Новороссийска, работают в штатном режиме после массированной атаки беспилотников на город. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.

Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева

Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева

На территории терминалов в Новороссийске пострадавших нет. По словам представителей ГК «Дело», сотрудники организации действовали оперативно и слаженно в соответствии с внутренними инструкциями.

«Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА этой ночью повреждены семь многоэтажных домов и не менее семи частных. Пострадали четыре человека. Всего над Краснодарским краем и Черным морем сбили 192 БПЛА.

Алина Зорина

Новости компаний Все