Терминалы ГК «Дело» работают в штатном режиме после атаки БПЛА в Новороссийске

Объекты ГК «Дело» на территории Новороссийска осуществляют работу в плановом режиме после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева

«В связи с массированной атакой, которой подвергся город-герой Новороссийск, сообщаем, что терминалы ГК "Дело" работают в штатном режиме»,— подчеркивают в группе компаний.

На объектах ГК «Дело» не зафиксировано пострадавших. По данным пресс-службы, работники действовали в соответствии с внутренними инструкциями.

София Моисеенко