За ночь над Черным морем уничтожили 116 вражеских беспилотников

Над регионами России за прошедшую ночь сбили 249 украинских БПЛА, 116 из которых перехватили и уничтожили в небе над Черным морем. Об этом свидетельствует утренняя сводка Министерства обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В период с 23:00 24 ноября до 07:00 25 ноября над Краснодарским краем сбили 76 беспилотников, еще 23 БПЛА уничтожено над Республикой Крым. Четыре летательных аппарата перехватили над Азовским морем.

Новороссийск и Геленджик всю ночь отражали массированную атаку БПЛА. В двух городах Черноморского побережья установлены повреждения жилой и городской инфраструктуры, есть пострадавшие.

София Моисеенко