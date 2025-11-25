Обломки БПЛА повредили семь многоквартирных домов Новороссийска

По предварительным данным, актуальным на утро 25 ноября, повреждения в результате атаки БПЛА в Новороссийске получили семь многоквартирных и несколько частных домов. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Глава Новороссийска сообщил, что в ночь с 24 на 25 ноября муниципалитет подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В ходе налета БПЛА ущерб был нанесен жилым домам и объектам городской инфраструктуры.

Четыре человека получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести, пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей. В пункте размещения, как отметил Андрей Кравченко, располагаются два человека.

При падении обломком БПЛА в Новороссийске местами произошли возгорания, их удалось оперативно ликвидировать силами экстренных служб. В настоящее время работу ведомств координирует городской оперативный штаб.

«После завершения всех оперативных мероприятий рабочие группы приступят к поквартирному обходу. Окажем всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим. Всем новороссийцам, находящимся на лечении, желаю скорейшего выздоровления»,— пишет мэр города.

София Моисеенко