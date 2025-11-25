В хозяйствах КБР поголовье рогатого скота увеличилось на 1,5%

В хозяйствах Кабардино-Балкарии по состоянию на начало октября насчитывается более 198 тыс. голов крупного рогатого скота. Рост количества сельскохозяйственных животных составил 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Так, коров в хозяйствах насчитывается порядка 95,6 тыс. голов, на 1,1% больше, чем в прошлом году. Поголовье овец и коз выросло до 204,5 тыс. Больше всего крупного рогатого скота содержится в Зольском районе — 41,4 тыс. голов, Баксанском районе — 32,7 тыс., а замыкает тройку лидеров Терский район с 26,2 тыс. голов.

Больше всего овец содержится также в хозяйствах Зольского района — 47,5 тыс. голов. Далее следует Эльбрусский район с 40,1 тыс. голов, на третьей позиции — Черекский район с 37,9 тыс. голов овец и коз.

Константин Соловьев