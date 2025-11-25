Ставропольцы получили по соцконтрактам почти 210 млн рублей в 2025 году

Власти Ставрополя сообщили, что в 2025 году по социальным контрактам жители города получили около 210 млн руб. Эта мера господдержки помогла почти 550 ставропольцам открыть собственный бизнес. Общее число самозанятых в краевом центре выросло с 50 до 66,5 тыс. человек, что свидетельствует о значительном росте предпринимательской активности в городе.

На развитие индивидуального предпринимательства и самозанятости в Ставрополе заключили 533 социальных контракта. Всего выплаты получили 796 семей. Большинство новых бизнес-проектов связаны с индустрией красоты, небольшими производствами мебели, сувениров, пошивом одежды, а также образовательными, фото- и видеоуслугами. Эти направления остаются популярными среди начинающих предпринимателей.

Кроме того, выплаты по соцконтрактам получили 157 человек, находившихся в поиске работы. По данным мэрии, помощь в связи с трудной жизненной ситуацией была оказана 84 жителям города. Средства предназначены для решения вопросов занятости и преодоления временных финансовых трудностей.

Всего в 2025 году на программу «Социальный контракт» в Ставрополе направили более 195 млн руб., что превысило показатели прошлого года. Жители с доходом ниже прожиточного минимума, которые заключают такие контракты, должны каждый месяц отчитываться о реализации бизнес-плана. В мэрии предупреждают, что невыполнение условий приведет к расторжению контракта и возврату средств.

Рост числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей в Ставрополе сопровождается расширением мер поддержки. За счет соцконтрактов и других программ госпомощи жители города получают возможности для стабилизации и улучшения материального положения, а также для развития малого бизнеса в условиях современной экономической ситуации региона.

Станислав Маслаков