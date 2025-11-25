«Трудно в один момент всех помирить»

Мировые СМИ пытаются разгадать насколько изменились изначальные американские предложения по урегулированию украинского конфликта. Ранее Киев и Вашингтон по итогам переговоров в Женеве заявили, что сумели сблизить позиции. В Москве при этом дали понять, что доверяют исключительно первоначальному варианту из 28 пунктов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает очередного провала мирных усилий Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп создал большую интригу: политики и мировые СМИ гадают, что же представляет собой новый мирный план или измененный старый? Или он вообще не менялся? Может быть, его в принципе не существует, а есть лишь набор идей, как выразился давеча госсекретарь Марко Рубио? 47-й президент Соединенных Штатов лишь намекает: никому верить не следует, но что-то хорошее, возможно, произойдет. Впрочем, конкретика есть. В Кремле дали понять, что доверяют изначальному плану из 28 пунктов, который был получен от американских представителей. Здесь читается явный намек. С очень высокой долей вероятности изменения, которые в документ сейчас вносятся, могут Россию не устроить. Также точно известно, что в Женеве прошли переговоры делегации Украины и США. По мнению сторон, завершились они положительно для всех, однако подробности неизвестны. То, что пишут СМИ, обсуждать бесполезно. Версии меняются каждый день. Более того, те сообщения, что есть на сегодняшний день, можно считать умышленными вбросами с целью изучения реакции общественности.

Еще один свершившийся важный факт — это телефонный разговор Дональда Трампа и Си Цзиньпина, в котором речь шла в том числе и об Украине. Понять что-либо из официального протокола сложно. Но ясно одно: председатель КНР теперь в курсе всего происходящего и число участников мирного процесса вполне может увеличиться. В свою очередь, Владимир Путин поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом есть стойкое ощущение, что Европе намекают на то, что она лишняя на этом «празднике урегулирования». Между тем у Старого Света есть свой собственный план, однако на данный момент мы точно не знаем его судьбу.

Что же в сухом остатке? Трамп не может не учесть возражения Европы и Украины. Жестко продавить Зеленского не получится. Судя по всему, в Белом доме решают, как можно сблизить позиции Киева, европейских столиц и Москвы, чтобы в очередной раз не сорвать переговоры. Вероятность этого очень велика. Почему важен Китай? Он может повлиять на Кремль, да и на Украину тоже. Но делать это просто так Пекин не собирается, у него есть свои требования. Так что проблема серьезная. Очень спорный вопрос: насколько верна тактика написать некий план и потребовать исполнения. Есть риск большого конфликта интересов, в том числе и в самих США. К слову, мир на Ближнем Востоке очень шаткий. «Хамас» и «Хезболла» разоружаться не собираются. Иран, судя по всему, готовится к новой войне. Трудно в один момент всех помирить. Однако то, что Дональд Трамп (будем надеяться, искренне) пытается это сделать, факт, безусловно, положительный и говорит о нем с лучшей стороны.

Дмитрий Дризе