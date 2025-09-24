Конюшню усадьбы Коковцевых выставят на продажу за рубль

В Ярославле объект культурного наследия, относящийся к концу XVIII века и входящий в комплекс «Усадьбы Коковцевых», выставят на конкурс с начальной ценой 1 руб. Об этом сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников на заседании муниципалитета 24 сентября.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что речь идет о конюшне усадьбы Коковцевых, расположенной на улице Пригородная, 22. Здание и земельный участок под ним сегодня были включены в план приватизации. Как пояснил господин Пуговишников, до этого объект находился в аренде.

«Буквально в этом году договор был расторгнут. Арендатор не выразил намерения использовать этот участок и приводить его в надлежащее состояние. Объект находится в неудовлетворительном состоянии, выставляться будет на конкурсе с начальной ценой 1 руб.»,— сказал председатель КУМИ.

Алла Чижова