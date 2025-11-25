«КамАЗ» занимает 29,5% российского рынка тяжелых грузовых автомобилей. Об этом сообщает сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Доля «КамАЗа» на рынке тяжелых грузовиков составила 29,5%

Вслед за ним идут китайские производители Sitrak с 16,3% от общего количества тяжелых грузовиков, Shacman (10,8%), FAW (9%). Замыкает пятерку белорусский МАЗ с 7,2%.

Ранее в России приостановили допуск на рынок части моделей китайских грузовиков. Структура рынка по типам кузовов распределилась следующим образом: седельные тягачи занимают 33,8% рынка, самосвалы — 19,4%, бортовые версии — 8,9%, фургоны — 8,3%.

Всего за 10 месяцев 2025 года в России зарегистрировано 37,9 тыс. тяжелых грузовых автомобилей, что на 57% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в октябре выпуск автобусов «КамАЗ» снизился на 11,4%.

Анна Кайдалова