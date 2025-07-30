Стоп-сигнал для Китая

По данным “Ъ”, решение Росстандарта приостановить допуск на рынок части моделей китайских грузовиков затронет около 20 тыс. находящихся на складах непроданных автомобилей. Среди них входящие в топ-10 рынка модели Dongfeng и FAW. Расчистка рынка может способствовать росту продаж отечественных брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Росстандарт приостановил действие ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на ряд моделей грузовых автомобилей китайских брендов — Dongfeng DFH4180, Foton BJ4189, FAW CA4250 и CA4180, Sitrak ZZHS, шасси Foton M4L. Ограничен доступ на рынок РФ в отношении грузовиков Dongfeng DFH5200B, Foton H5 и FAW JH6-B 8X4, документы об оценке соответствия которых выданы в других государствах ЕАЭС.

Причина, по данным ведомства, в нарушениях обязательных требований в части эффективности тормозной системы, уровня звука, излучаемого грузовиками, идентификации органов управления и установки устройства вызова экстренных оперативных служб. Перечисленные изъяны, отмечают в Росстандарте, представляют опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения.

Приостановка действия ОТТС означает запрет на импорт и продажу моделей в России. Для тех, кто уже эксплуатирует грузовики, будет объявлена отзывная кампания (участие со стороны потребителей, как уточняют собеседники “Ъ”, в ней добровольное), следует из сообщения ведомства. Ограничений на продолжение эксплуатации таких машин нет, а соответствующий ремонт для владельцев будет бесплатным, напоминает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.

Ответственность за устранение нарушений лежит на официальном представителе—дистрибуторе брендов, уточняют эксперты.

Ремонт, по оценке источника “Ъ”, обойдется в 50–100 тыс. руб. на машину в зависимости от марки и прочих факторов.

По данным «Автостата», самая популярная модель среди грузовиков, попавших под ограничения,— Dongfeng 4180. По итогам первой половины 2025 года автомобиль занял четвертое место по продажам новых крупнотоннажных или тяжелых грузовиков (HCV) в РФ с результатом 839 штук, заняв 3,8% рынка. Седьмое место занимает FAW J6 (685 проданных грузовиков, 3,4% рынка).

В феврале Росстандарт уже ограничивал доступ на рынок РФ китайского грузовика Shacman SX3258. Тогда же глава Минпромторга Антон Алиханов призвал ужесточить процедуру сертификации иностранных автомобилей, которые выводят на российский рынок, и намекнул на проведение дальнейших проверок.

По информации источника “Ъ”, в общей сложности в России около 20 тыс. китайских грузовиков, попавших под ограничения Росстандарта.

Наибольшие убытки понесут дистрибуторы и дилеры, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. На сладах первых остались нерастаможенные грузовые автомобили, у вторых — купленные по договору факторинга, а это либо немедленный выкуп у банка и содержание склада, либо уплата процента. В непростой ситуации, рассуждает эксперт, окажутся лизинговые компании, которые, во-первых, тоже имеют на складах такую технику, во-вторых, могут столкнуться с ее возвратом со стороны потребителя. Трудности будут и у тех, кто уже эксплуатирует эти автомобили, отмечает эксперт: в частности, из-за невозможности перепродажи. «На эти грузовики наложен запрет на регистрационные действия»,— напоминает господин Шапарин.

Такая зачистка рынка от китайских грузовиков выгодна КамАЗу, отмечает собеседник “Ъ” на авторынке. «Приостановка выпуска в обращение обозначенных моделей будет в определенной мере способствовать повышению продаж техники российского производства»,— вторит руководитель отдела продаж «ААА Траксервис» Андрей Романюк.

Сергей Когогин, глава КамАЗа, в интервью РБК в июне 2025 года: «Рынок (грузовиков.— “Ъ”) вырос с 70 тыс. почти вдвое, и китайцы его заполнили».

Рынок тяжелых грузовиков в России переживает серьезный кризис. Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин говорил РБК, что продажи в сегменте в 2025 году могут сократиться примерно на 58% год к году, до 55 тыс. штук. По мнению Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, ограничение продаж по ряду моделей китайских грузовиков в целом на рынок не повлияет. «Возможно, немного большими темпами пойдет снижение продаж в этом году»,— полагает эксперт.

Руководитель направления по работе с импортерами департамента продаж «Газпромбанка Автолизинг» Артур Саруханов считает, что на устранение нарушений по китайским грузовикам потребуется минимум три месяца, напоминая, что по моделям Shacman ограничения действуют до сих пор. Независимый эксперт Максим Худалов отмечает, что китайцы могут выпустить на рынок новые модели, не утруждаясь устранением недостатков.

Наталия Мирошниченко, Анатолий Костырев