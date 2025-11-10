За месяц выпуск автобусов «КамАЗ» снизился на 11,4%

В октябре 2025 года «КамАЗ» выпустил на 13 автобусов (11,4%) меньше, чем в сентябре. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В октябре этого года «КамАЗ» выпустил 101 автобус, в сентябре объем производства составил 114 единиц техники. «НефАЗ» увеличил производство на одну единицу: в сентябре они выпустили 115 автобусов.

В целом по сравнению с сентябрем 2025 года объем автобусного рынка вырос на 45%.

