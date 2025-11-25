Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших беззалоговых кредитов

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших нецелевых потребительских кредитов без обеспечения, по версии Банки ру.

Фото: ru.freepik.com

Аналитики рассмотрели программы российских банков из Топ-30 по розничному кредитному портфелю (на 01.10.2025 г.) и выбрали наиболее выгодные из них.

В исследовании участвовали предложения банков с условиями, актуальными на 11 ноября 2025 года. В итоговой рейтинговой таблице они ранжировались по сумме баллов, в которой учитывались оценки по нескольким ключевым показателям, среди которых: возможность снижения ставки за счет оплаты единовременного платежа либо оформления банковской подписки, наличие скидок к базовой ставке, максимальная сумма кредита и его срок, влияние личного страхования на процентную ставку, возможность выбора графика погашения, возраст заемщика, возможность кредитования ИП и самозанятых, срок рассмотрения заявки, наличие онлайн-заявки, доставки и других цифровых сервисов для заемщика.

