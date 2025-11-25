В Сочи пройдут учебные стрельбы после ночного сигнала тревоги

Во вторник, 25 ноября, в Сочи запланированы учебные стрельбы в акватории порта. Местные власти сообщили, что мероприятия силовых структур проводятся по графику и призваны отработать действия в условиях возможных рисков, пишет пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Учебные стрельбы пройдут с 09:00 до 12:00 в морском порту Центрального района и с 22:00 до 23:00 в порту Имеретинский. Администрация города призвала жителей и гостей курорта сохранять спокойствие, отметив, что действия военных направлены на обеспечение безопасности.

Ночью, в 00:40, на курорте была объявлена угроза атаки БПЛА. Жителям рекомендовали не подходить к окнам, укрываться в помещениях без окон или в комнатах, выходящих не на море, а находящимся на улице — спуститься в укрытия, подвалы, подземные переходы или цокольные этажи зданий. Автомобили при этом рекомендовалось не использовать в качестве укрытий.

Горожан также предупредили о необходимости воздержаться от съемки работы ПВО, оперативных служб и падения беспилотников. По словам властей, эти меры необходимы для обеспечения безопасности.

В 03:37 угроза была отменена. Власти сообщили, что опасности для жителей и туристов нет. При этом горожанам напомнили, что фрагменты возможных беспилотников могут представлять угрозу: к ним нельзя приближаться, при обнаружении следует отойти на безопасное расстояние и позвонить в службу 112.

Мария Удовик