Минобрнауки организует для студентов «Школу будущих родителей»

Минобрнауки в 2026 году проведет для учащихся российских вузов «Школу будущих родителей», рассказали «Ведомостям» в пресс-службе министерства. Обучение пройдет в формате курса, его целью является «популяризация семейных ценностей среди студенческой молодежи».

Формат работы «школы» будет смешанный — очный и онлайн. Мероприятия проводят в рамках федерального проекта «Поддержка семьи», они направлены на «повышение родительской компетентности». У студентов будут развивать навыки по уходу за ребенком, организации семейной жизни, ведению семейного бюджета. Участники курса смогут получить консультацию репродуктологов, педиатров, психологов, специалистов по «медицинским аспектам репродуктивного здоровья», отметили в Минобрнауки.

По данным ведомства, в вузах в России сейчас обучаются почти 50 тыс. студенческих семей. Из них у 13 тыс. пар есть дети. Минобрнауки разработало дополнительные меры поддержки семей студентов. В частности, помощь молодым мамам в переводе на бюджет и предоставление мест в общежитиях в приоритетном порядке.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил, что власти рассматривают вузы не только как место для подготовки кадров, но и как пространство для реализации семейной политики и «популяризации традиционных семейных ценностей в студенческой среде». В мае ВЦИОМ опубликовал исследование о демографических трендах в России до 2036 года: эксперты ожидают сокращения рождаемости и роста доли старшего поколения. В правительстве рассчитывают, что улучшить демографические показатели могли бы в том числе более ранние роды — в связи с этим принимаются меры стимулирования рождаемости среди студентов.

Подробности — в материале «Ъ» «Учись, женись, рожай».