Китай и Япония в ООН обменялись дипломатическими выпадами по тайваньской теме
Постоянные представили Китая и Японии при ООН написали генсеку организации Антониу Гутерришу письма, в которых высказали позиции стран по тайваньскому вопросу. Китайский представитель Фу Цун в послании заявил, что недавние высказывания премьера Японии Санаэ Такаити являются посягательством на безопасность Китая и на международный порядок. В Пекине назвали ее слова прямой угрозой вооруженной интервенции и предупредили, что Китай воспользуется правом на самооборону.
Постоянный представитель Японии при ООН после этого тоже направил Антониу Гутерришу письмо с пояснением японской позиции касательно тайваньского вопроса. «Политика правительства остается неизменной. Мы хотим сократить количество проблем (в отношениях с Китаем.— "Ъ"), а также укрепить взаимопонимание и сотрудничество благодаря взаимным усилиям»,— объяснил после этого позицию Японии генсек правительства страны Минору Кихара (цитата по ТАСС). И добавил, что Токио будет следить за развитием ситуации и «принимать соответствующие меры».
МИД КНР призвал Японию дать разъяснения и на эти заявления. «Однако, что конкретно представляет собой так называемая неизменная позиция Японии? Может ли Япония полностью и публично изложить ее? Если Япония будет лишь повторять, что ее позиция не изменилась, но будет постоянно пересекать красную линию, то подобные заявления останутся пустыми словами, которые размывают и выхолащивают принцип одного Китая»,— передает «Синьхуа» слова представителя МИД Мао Нин на брифинге.
Отношения между Пекином и Токио обострились после заявления госпожи Такаити о том, что кризис вокруг Тайваня может представлять для страны «экзистенциальную угрозу», что позволяет Токио использовать право на самооборону. Власти КНР расценили высказывания японского премьера как прямое вмешательство во внутренние дела страны.