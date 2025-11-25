Китай и Япония в ООН обменялись дипломатическими выпадами по тайваньской теме

Постоянные представили Китая и Японии при ООН написали генсеку организации Антониу Гутерришу письма, в которых высказали позиции стран по тайваньскому вопросу. Китайский представитель Фу Цун в послании заявил, что недавние высказывания премьера Японии Санаэ Такаити являются посягательством на безопасность Китая и на международный порядок. В Пекине назвали ее слова прямой угрозой вооруженной интервенции и предупредили, что Китай воспользуется правом на самооборону.

Постоянный представитель Японии при ООН после этого тоже направил Антониу Гутерришу письмо с пояснением японской позиции касательно тайваньского вопроса. «Политика правительства остается неизменной. Мы хотим сократить количество проблем (в отношениях с Китаем.— "Ъ"), а также укрепить взаимопонимание и сотрудничество благодаря взаимным усилиям»,— объяснил после этого позицию Японии генсек правительства страны Минору Кихара (цитата по ТАСС). И добавил, что Токио будет следить за развитием ситуации и «принимать соответствующие меры».

МИД КНР призвал Японию дать разъяснения и на эти заявления. «Однако, что конкретно представляет собой так называемая неизменная позиция Японии? Может ли Япония полностью и публично изложить ее? Если Япония будет лишь повторять, что ее позиция не изменилась, но будет постоянно пересекать красную линию, то подобные заявления останутся пустыми словами, которые размывают и выхолащивают принцип одного Китая»,— передает «Синьхуа» слова представителя МИД Мао Нин на брифинге.

Отношения между Пекином и Токио обострились после заявления госпожи Такаити о том, что кризис вокруг Тайваня может представлять для страны «экзистенциальную угрозу», что позволяет Токио использовать право на самооборону. Власти КНР расценили высказывания японского премьера как прямое вмешательство во внутренние дела страны.

Эрнест Филипповский