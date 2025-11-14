МИД КНР пригрозил Японии последствиями за слова премьера Такаити о Тайване

Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и объяснил возможные последствия в связи с высказываниями японской премьер-министра Санаэ Такаити по тайваньской теме, следует из сообщения агентства «Синьхуа».

Недовольство Пекина вызвали слова премьера о том, что вероятный военный кризис на Тайване будет представлять для Японии экзистенциальную угрозу и вынудит ее страну воспользоваться «правом на коллективную самооборону».

Как сообщается на сайте МИД КНР, Сунь Вэйдун назвал провокационными и чрезвычайно опасными высказывания японского премьера о Тайване и выразил решительный протест. Он напомнил, что Китай рассматривает подобные заявления как грубое вмешательство в свои внутренние дела и расценивает их как действия, подрывающие международный порядок. Если возмутительные заявления не будут отозваны, Япония должна будет понести ответственность, заявил дипломат.

«80 лет назад героический китайский народ после 14 лет кровопролитной борьбы победил японских захватчиков. Сегодня любой, кто осмелится в какой-либо форме вмешиваться в дело по воссоединению Китая, обязательно получит решительный отпор»,— заявил он.

Эрнест Филипповский