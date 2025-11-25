В Дагестане женщина погибла после наезда автомобиля

В Акушинском районе Дагестана накануне вечером, 24 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предварительно, на дороге «Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис» 49-летний местный житель Changan совершил наезд на двух женщин, переходивших проезжую часть дороги в неположенном месте.

В результате происшествия местных жительниц 41 и 47 лет госпитализировали. В больнице одна из пострадавших скончалась от полученных тяжких телесных повреждений.

Константин Соловьев