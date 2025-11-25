Количество пострадавших на Кубани от атаки БПЛА увеличилось до шести

На Кубани при атаке беспилотников этой ночью ранения получили шесть человек. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, регион подвергся одной из самых «продолжительных и массированных» атак со стороны Украины. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Согласно предварительным данным, в Новороссийске повреждены семь многоквартирных домов и не менее семи частных. Пострадали четыре жителя, которым сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. В городе развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка повреждены несколько частных домов, одного человека госпитализировали.

По словам губернатора, незначительные повреждения получили дома и офисное здание в Краснодаре, а также частный дом в селе Первореченском Динского района. В Туапсе сейчас тушат пожар на крыше многоквартирного дома, огонь локализован. Охранника соседнего учреждения ранило осколками, он отказался от госпитализации, ему оказали первую помощь.

«С раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба. Поручил главам оказать жителям всю необходимую помощь», — заявил глава региона.

Алина Зорина