Магистральные линии связи в России оказались близки к предельному сроку эксплуатации

В России от 50% до 70% доступной волоконно-оптической инфраструктуры на направлении запад — восток исчерпает срок гарантийного использования в 2025 году. Об этом заявил заявил директор по продажам инфраструктурной телекомкомпании «Атлас» Павел Колочкин, передают «Ведомости».

Как сообщил изданию аналитик Алексей Бойко, окончание срока гарантийного обслуживания кабеля «не означает мгновенного массового выхода из строя», но ведет к учащению локальных повреждений и росту затрат на поддержание сети. Стоимость строительства 1 км магистральной ВОЛС оценивается в 1 млн руб., но «может увеличиваться в разы» при прокладке через препятствия, например, реки, сказал он. Таким образом, полная замена кабелей, у которых истекает срок гарантийного обслуживания, «может обойтись в сотни миллиардов рублей».

По оценке аналитической компании J’son & Partners Consulting, в период с 2020 по 2030 годы заменить необходимо более 400 тыс. км волоконно-оптического кабеля со сроком службы более 20 лет. Модернизация затронет не только операторов сетей связи общего назначения, но и операторов ведомственных сетей — железных дорог, энергетики, нефтегазовой отрасли.

Производство оптоволоконного кабеля в первой половине 2025 года в России в натуральном выражении (в километрах волокна) снизилось на 25%, до 1 млн, следует из данных ассоциации «Электрокабель». Собеседники «Ъ» на рынке считают, что это связано со снижением капитальных затрат операторов связи на новые проекты, а также с разницей в цене с китайскими производителями, продукцию которых субсидирует государство.

Влад Никифоров