Китай на проводе

За первое полугодие 2025 года производство оптоволоконного кабеля в натуральном выражении сократилось на 25%, а в денежном — на 17%. Собеседники “Ъ” на рынке считают, что это связано со снижением капитальных затрат операторов связи на новые проекты, а также с разницей в цене с китайскими производителями, продукцию которых субсидирует государство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Производство оптоволоконного кабеля в первой половине 2025 года в России в натуральном выражении (в километрах волокна) снизилось на 25%, до 1 млн, следует из данных ассоциации «Электрокабель» (АЭК, объединяет более 80 компаний), с которыми ознакомился “Ъ”. При этом производство в километрах кабеля за полугодие также сократилось — на 14%, до 71 тыс. Из презентации АЭК (есть у “Ъ”) следует, что денежный объем рынка оптоволоконного кабеля также снизился на 17%.

Такие показатели, говорится в презентации, связаны с «макроэкономической турбулентностью», которая подавляет инвестиционную активность потребителей кабеля. «На фоне снижения бюджета проектов происходит изменение структуры потребления — рост спроса на маловолоконные кабели для "последней мили" при снижении общего объема закупаемого волокна»,— указано в презентации. Отдельно отмечается, что существенный вклад в снижение «внес перенос финансирования масштабного проекта Tea Next на 2026 год». В «Ростелекоме» не ответили на вопрос “Ъ” о переносе сроков финансирования, отметив, что на строительство Tea Next кабель поставлен в полном объеме.

В 2020 году «Ростелеком» начал строительство магистральной волоконно-оптической линии связи Tea Next, которая должна соединить западные и восточные границы России с привязками к крупнейшим городам страны, а также к границам с Монголией и Китаем. В первой половине 2024 года производство оптоволоконных кабелей в объемах переработанного волокна снизилось на 18% (см. “Ъ” от 9 сентября 2024 года).

При этом, по данным АЭК за пять месяцев 2025 года, объем импорта оптоволоконных кабелей вырос на 8%, до $28,7 млн, когда доля основного импортера — Китая — выросла на 50%, до $22,2 млн, а Белоруссии — сократилась на 25%, до $4,9 млн. Экспорт вырос на 12%, до $9,7 млн. Ключевыми странами экспорта стали Казахстан — $2,4 млн (+77%), Узбекистан — $1,9 млн (+24%) и Белоруссия — $1,2 млн (рост в 2 раза).

В «МегаФоне» “Ъ” сказали, что «активно сотрудничают только с российскими и белорусскими партнерами», а на последних приходится примерно 35% объема закупок оптоволоконного кабеля. «Доля продукции отечественных производителей в текущем году не менялась. В качестве оптоволокна различий нет, поскольку мы закупаем только сертифицированную продукцию и регулярно проводим ее тестирование на соответствие необходимым параметрам»,— добавил представитель оператора. В «Вымпелкоме», МТС и единственном отечественном производителе оптоволокна «Оптиковолоконные системы» отказались от комментариев. В Минпромторге и «Инкабе» не ответили на запрос.

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке предполагает, что снижение объемов производства связано с тем, что операторы сокращают инвестиционные программы и, соответственно, объемы стройки и это «стимулирует развитие шеринга ресурсов и инфраструктуры». Ранее “Ъ” сообщал, что по итогам первого полугодия 2025 года у большинства крупнейших операторов связи России чистая прибыль уменьшилась на 36–83%. При этом снижается или почти не растет CAPEX: у «МегаФона» он стал меньше на 12,61%, до 22,7 млрд руб., у МТС вырос на 2,98%, до 62,4 млрд руб., у «Ростелекома» увеличился на 1%, до 74,6 млрд руб.

С собеседником “Ъ” согласен и руководитель направления слаботочных систем компании К2Тех Иван Кондратенков: «Операторы направляют все больше ресурсов на развитие центров обработки данных и облачных вычислений, которые требуют иных технических решений». По его словам, российский кабель дороже китайского, а цены китайских производителей обусловлены программами государственной поддержки КНР и устойчивым рынком сбыта, что «позволяет им предлагать кабельную продукцию по стабильно низким ценам».

Алексей Жабин