В Госдуму внесли законопроект о периоде охлаждения при продаже квартир

В Госдуму внесен законопроект о семидневном периоде охлаждения при продаже квартир собственниками. Инициаторами выступили председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вместе с депутатом Михаилом Делягиным.

Проект закона предполагает, что госрегистрация сделки будет проводиться только через семь дней после заключения договора купли-продажи. Продавец сможет получить деньги за продажу квартиры только после регистрации перехода права собственности и только на банковский счет. Использование наличных при таких сделках запретят.

При продаже единственного жилья нужно будет доказать, что у продавца останется место для проживания. Для этого потребуется предоставить нотариально заверенное согласие лица, у которого продавец будет жить после сделки.

В случае принятия законопроект может вступить в силу с января 2026 года. «Введение такого порядка заключения сделок обеспечит надежную защиту добросовестных продавцов и покупателей..., а сам рынок жилья — от дезорганизации и потери доверия граждан»,— прокомментировал ТАСС господин Миронов.

Инициатива призвана решить проблему с мошенничеством при продаже квартир и последующим оспариванием сделки, известной как «бабушкина схема». Чтобы обезопасить покупателей недвижимости на вторичном рынке, депутаты также предложили сделать нотариальное удостоверение обязательным для всех сделок с недвижимостью.

