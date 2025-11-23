В Госдуму внесут законопроект против «бабушкиных схем» с квартирами

На следующей неделе в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается решить проблему с мошенничеством при продаже квартир и последующим оспариванием сделки, известной как «бабушкина схема». Документ предусматривает «период охлаждения» на срок от пяти до 14 дней при совершении сделки.

Авторами законопроекта стали депутаты от «Справедливой России». «У фракции есть свое видение законодательного решения данной проблемы. Законопроект будет внесен на следующей неделе»,— сообщила пресс-служба партии ТАСС.

13 ноября депутаты «Справедливой России» Сергей Миронов и Яна Лантратова направили письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением внедрить эскроу-счета для сделок с единственным жильем. Инициатива также предполагает установление предельных тарифов на обслуживание счетов.