Основательница Wildberries ответила на претензии банков по поводу скидок и субсидий

Основательница Wildberries Татьяна Ким выступила с открытым письмом против инициативы крупных банков запретить маркетплейсам использовать свои платежные системы для субсидирования скидок. Ее обращение, опубликованное в «Ъ», адресовано Центробанку РФ, федеральному правительству, депутатам Госдумы и членам Совета федерации.

В письме госпожа Ким назвала это требование попыткой избавиться от конкурентов. Она указала на то, что у всех банков есть возможность предлагать выгоду для своих клиентов на маркетплейсах, однако делают это единицы, поскольку, по ее словам, заниматься этим им невыгодно: «Ведь, по сути, они будут инвестировать в рост оборотов нашей платформы».

В то же время, отмечает основательница Wildberries, у многих банков есть свои собственные экосистемные маркетплейсы и онлайн-магазины. Таким образом, приходит она к выводу, тезис финансовых организаций о невозможности равноправной борьбы с маркетплейсами разбивается о фактическое наличие у банков собственных торговых платформ.

В начале ноября банки обратились в Госдуму с просьбой ограничить финансовые продукты маркетплейсов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила главе Минэкономики Максиму Решетникову запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Также она предложила запретить продажу продуктов дочерних банков на этих платформах. Госпожа Ким убеждена, что это может привести к стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды.

Подробнее — в материале «Ъ».