Обвиняемая в растрате депутат Бондаренко владела 285 объектами недвижимости

Депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, обвиняемая по делу о присвоении или растрат, приобрела 285 объектов недвижимости. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

По версии следствия, объекты были куплены чиновницей «в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений». Часть недвижимости она потом формально перерегистрировала под видом заключения договоров дарения на своего брата. Стоимость объектов многократно превышает суммарный доход госпожи Бондаренко и ее родственников, уточняется в документах.

Как утверждает сторона обвинения, фигурантка присваивала бюджетные средства, выделенные на строительство фортификаций в Курской области. Также ей вменяют обналичивание денег экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева. Помимо этого показания против чиновницы дал гендиректор строительной компании Виталий Синьговский, по словам которого она помогла обналичить 30 млн руб. Защита Татьяны Бондаренко называла недоказанной ее вину и предлагала отпустить ее под залог в 5 млн руб.