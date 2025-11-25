Китай запустил на орбиту космический корабль «Шэньчжоу-22» без экипажа

Запуск космического корабля «Шэньчжоу-22» успешно произведен в 12:11 по пекинскому времени (07:11 мск) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, сообщило во вторник Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA). Для запуска использовалась ракета-носитель Long March-2F Y22 («Длинный переход»). Трансляцию с места ведет Центральное телевидение Китая (CCTV).

Корабль направлен на стыковку с орбитальной станцией «Тяньгун» для замены предшественника «Шэньчжоу-20». Последний, как сообщалось поврежден в результате попадания космического мусора.

Целью запуска является возвращение на Землю в апреле 2026 года экипажа «Шэньчжоу-21», который находится на станции с 31 октября. Экипаж составляют тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан.

Эрнест Филипповский