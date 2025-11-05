Возврат с орбиты «Шэньчжоу-20» отложен из-за столкновения с космическим мусором

Возвращение на Землю пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами с орбитальной станции «Тяньгун» откладывается в связи со столкновением корабля с мелким космическим мусором. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление программы пилотируемых полетов КНР.

Первоначально экипаж «Шэньчжоу-20», проработавший на орбите полгода, планировалось вернуть на Землю 5 ноября. Перенос объясняется необходимостью обеспечения «безопасности и здоровья космонавтов, а также полного успеха миссии». В настоящее время проводится анализ последствий и оценка рисков.

Экипаж «Шэньчжоу-20» составляют уже в третий раз полетевший в космос командир Чэнь Дун (ранее летал в 2016 и 2022 годах), а также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Как сообщалось, во вторник они официально передали ключи от орбитальной станции прибывшей смене — участникам миссии «Шэньчжоу-21».

Эрнест Филипповский