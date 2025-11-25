При атаке беспилотников в Новороссийске пострадали четыре человека

В ходе налета БПЛА на территории Новороссийска пострадали четыре местных жителя, повреждения получили семь жилых домов. Актуальной информацией к 03:30 25 ноября поделились в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба, на данный момент в Новороссийске зафиксированы повреждения в пяти многоквартирных и двух частных домах. По двум адресам в городе падение осколков БПЛА спровоцировали пожары, экстренные службы работают над ликвидацией возгораний, пострадали несколько квартир.

Уточняется, что еще два человека пострадали от атаки БПЛА в Новороссийске из-за нарушения требований безопасности. Согласно предварительной информации, двое мужчин в момент отражения налета беспилотников находились на улице, несмотря на рекомендации оставаться в укрытиях. Один человек получил ранения средней степени, у второго пострадавшего диагностированы травмы легкой степени. Мужчины госпитализированы в больницу, им оказывают помощь врачи.

Тревога по БПЛА действует в Новороссийске с 21:00 24 ноября.

София Моисеенко