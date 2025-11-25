Из-за падения осколков БПЛА под Геленджиком загорелась лесная подстилка

Ночью 25 ноября в районе Геленджика произошло возгорание лесной подстилки во время атаки БПЛА. По данным оперштаба Кубани, пожар случился в результате падения обломков беспилотника.

Возгорание локализовали на площади 0,1 га, о повреждениях инфраструктуры и пострадавших не сообщается. Специалисты ликвидируют пожар.

Тревога по БПЛА на территории Новороссийска и Геленджика не снята до настоящего момента.

София Моисеенко