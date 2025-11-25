В Мысхако обломки БПЛА попали в многоквартирный дом
В пятиэтажный дом в селе Мысхако под Новороссийском попали осколки сбитого беспилотника, о чем сообщили в оперативном штабе Кубани.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В результате падения БПЛА в одной из квартир произошло возгорание, к настоящему моменту его удалось ликвидировать. По данным оперштаба региона, обошлось без пострадавших.
На месте работают экстренные службы. Атака на Новороссийск продолжается, силы ПВО отражают налет украинских беспилотников.