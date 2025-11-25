В Мысхако обломки БПЛА попали в многоквартирный дом

В пятиэтажный дом в селе Мысхако под Новороссийском попали осколки сбитого беспилотника, о чем сообщили в оперативном штабе Кубани.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В результате падения БПЛА в одной из квартир произошло возгорание, к настоящему моменту его удалось ликвидировать. По данным оперштаба региона, обошлось без пострадавших.

На месте работают экстренные службы. Атака на Новороссийск продолжается, силы ПВО отражают налет украинских беспилотников.

София Моисеенко