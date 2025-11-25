В Сочи работает система ПВО, ведется отражение атаки беспилотников

На территории Сочи отражают атаку украинских беспилотников, в городе работают средства ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Глава города отметил, что все службы экстренного реагирования в Сочи приведены в состояние максимальной готовности, работу координирует городской оперативный штаб.

Андрей Прошунин призвал жителей и гостей Сочи соблюдать меры предосторожности и не покидать дома.

Атаку БПЛА в это же время отражают в Новороссийске и Геленджике.