В Сочи работает система ПВО, ведется отражение атаки беспилотников
На территории Сочи отражают атаку украинских беспилотников, в городе работают средства ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Глава города отметил, что все службы экстренного реагирования в Сочи приведены в состояние максимальной готовности, работу координирует городской оперативный штаб.
Андрей Прошунин призвал жителей и гостей Сочи соблюдать меры предосторожности и не покидать дома.
Атаку БПЛА в это же время отражают в Новороссийске и Геленджике.