Мужчина получил травму ноги при атаке беспилотников в Кабардинке

Два частных жилых дома пострадали в Кабардинке во время атаки БПЛА ночью 25 ноября, травму получил один человек. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным оперштаба, по одному из адресов повреждения получил мужчина, который находился на улице в момент налета беспилотников. У него зафиксировано ранение ноги ниже колена без угрозы для жизни. Пострадавший госпитализирован в больницу.

В результате падения обломков дрона на другом адресе в Кабардинке произошел пожар. Возгорание ликвидируют оперативные службы.

София Моисеенко

