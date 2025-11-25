Мужчина получил травму ноги при атаке беспилотников в Кабардинке
Два частных жилых дома пострадали в Кабардинке во время атаки БПЛА ночью 25 ноября, травму получил один человек. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным оперштаба, по одному из адресов повреждения получил мужчина, который находился на улице в момент налета беспилотников. У него зафиксировано ранение ноги ниже колена без угрозы для жизни. Пострадавший госпитализирован в больницу.
В результате падения обломков дрона на другом адресе в Кабардинке произошел пожар. Возгорание ликвидируют оперативные службы.