В Геленджике отражают атаку украинских беспилотников

На территории Геленджика ведется отражение атаки вражеских БПЛА. Об этом в Telegram-канале заявил глава города Алексей Богодистов.

Мэр Геленджика призвал жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности, а также напомнил о запрете съемки и распространения работы ПВО.

Отражение налета беспилотников уже несколько часов продолжается в Новороссийске. В оперативном штабе сообщили о повреждениях в двух многоэтажных домах и одном пострадавшем.

София Моисеенко