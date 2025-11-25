В Геленджике отражают атаку украинских беспилотников
На территории Геленджика ведется отражение атаки вражеских БПЛА. Об этом в Telegram-канале заявил глава города Алексей Богодистов.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Мэр Геленджика призвал жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности, а также напомнил о запрете съемки и распространения работы ПВО.
Отражение налета беспилотников уже несколько часов продолжается в Новороссийске. В оперативном штабе сообщили о повреждениях в двух многоэтажных домах и одном пострадавшем.