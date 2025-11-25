Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Геленджике отражают атаку украинских беспилотников

На территории Геленджика ведется отражение атаки вражеских БПЛА. Об этом в Telegram-канале заявил глава города Алексей Богодистов.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Геленджика призвал жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности, а также напомнил о запрете съемки и распространения работы ПВО.

Отражение налета беспилотников уже несколько часов продолжается в Новороссийске. В оперативном штабе сообщили о повреждениях в двух многоэтажных домах и одном пострадавшем.

София Моисеенко

