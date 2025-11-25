Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обломки беспилотников попали в два многоэтажных дома в Новороссийске

Два многоэтажных дома в Новороссийске пострадали при атаке БПЛА ночью 25 ноября. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава Новороссийска заявил, что в результате падения осколков беспилотников пострадали четыре квартиры в двух МКД на 11 и 12 этажах. В многоэтажных домах, по предварительным данным, нет пострадавших. На месте работают экстренные службы, они ликвидировали возгорание в одном из помещений.

Один человек получил осколочное ранение из-за прилета фрагментов БПЛА по частному дому. Андрей Кравченко отмечает, что мужчине в настоящий момент оказывают необходимую медицинскую помощь. Ранее об этом пострадавшем предоставили информацию в оперативном штабе Краснодарского края.

София Моисеенко

