Мирный житель ранен при ударе ВСУ по Новороссийску

В Новороссийске обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный дом, сообщает региональный оперштаб. Ранен один человек. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

В Новороссийске третий час идет отражение атаки украинских беспилотников. В 21:38 в городе прозвучали сирены. Мэр Андрей Кравченко призвал жителей укрыться в безопасных местах и не снимать на фото и видео работу средств ПВО.

Также известно, что фрагменты беспилотника повредили многоквартирный дом, пострадавших нет.

