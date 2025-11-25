Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА в Новороссийске

Житель Новороссийска получил травмы при падении фрагментов беспилотника. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края ночью 25 ноября.

Согласно сведениям оперштаба региона, осколки БПЛА приземлились на частный дом. Пострадавший мужчина госпитализирован в больницу, ему оказывают необходимую помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы. В городе продолжается отражение атаки беспилотников. Глава Новороссийска Андрей Кравченко призвал жителей принять меры безопасности и не подходить к окнам. В сети запрещается публиковать сведения, видео- и фотоматериалы о работе ПВО.

София Моисеенко