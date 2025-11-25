Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Туапсинском округе объявили беспилотную опасность

В Туапсе ввели режим тревоги по БПЛА. Об этом заявил глава муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сергей Бойко напомнил жителям о мерах безопасности и подчеркнул, что во время атаки БПЛА запрещается выходить на улицу. Гражданам необходимо укрыться в комнатах с капитальными стенами без остекления. Все экстренные службы Туапсе приведены в режим максимальной готовности.

Отражение атаки украинских беспилотников продолжается в Новороссийске, тревога из-за БПЛА объявлена в Геленджике и на всей территории Краснодарского края.

София Моисеенко

