Обломки БПЛА упали на многоэтажный дом в Новороссийске, есть пострадавший

Многоэтажный дом был поврежден в Новороссийске в результате падения обломков БПЛА, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Повреждена одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома, ранен один мужчина.

По информации оперштаба, осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили. На месте работают оперативные и специальные службы. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

Как сообщали в Минобороны, с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 31 БПЛА над регионами России, из которых 17 беспилотников были сбито над Черным морем, 6 — над Азовским. Кроме того, один дрон был сбит над Краснодарским краем.