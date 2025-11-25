В России сбили 31 беспилотник за три часа

Российские средства ПВО сбили 31 БПЛА между 20:00 и 23:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны. Больше всего беспилотников — 17 штук — было сбито над Черным морем. Шесть БПЛА уничтожили над Азовским морем.

Три дрона уничтожены над Крымом, два — над территорией Курской области. По одному беспилотнику сбили в Брянской, Белгородской областях, а также над Краснодарским краем.

В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там продолжается отражение налета беспилотников. В Брянской области пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Развожаев. В 22:29 мск губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что никакие гражданские объекты во время налета в городе не пострадали.