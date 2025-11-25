Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Туапсе объявили беспилотную опасность

На территории Туапсинского округа объявили опасность по БПЛА. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сергей Бойко призвал жителей и гостей округа соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. Во время атаки БПЛА запрещается выходить на улицу, рекомендуется укрыться в помещениях без остекления с капитальными стенами.

Все экстренные службы Туапсе приведены в режим максимальной готовности.

Атаку украинских беспилотников в настоящее время отражают в Новороссийске. Тревога по БПЛА также объявлена в Геленджике.

София Моисеенко

