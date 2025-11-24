При атаке БПЛА в Новороссийске пострадала квартира в жилом доме

Квартира в многоэтажном доме Новороссийска пострадала в результате налета беспилотников 24 ноября. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По предварительным данным оперштаба региона, повреждения получила одна угловая квартира на последнем этаже 16-этажного дома. В результате произошедшего обошлось без пострадавших. Упавшие осколки попали на припаркованные рядом с домом автомобили.

Отражение атаки БПЛА в Новороссийске продолжается. На адресе работают оперативные службы.

София Моисеенко