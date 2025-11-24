Оперштаб: в Новороссийске при атаке БПЛА пострадала квартира в многоэтажке
Оперативный штаб Краснодарского края предоставил информацию о первых повреждениях в Новороссийске в результате атаки БПЛА 24 ноября. По предварительным данным, пострадала одна квартира.
В оперштабе региона сообщили о повреждении угловой квартиры на верхнем этаже 16-этажного дома, обошлось без пострадавших. Сообщается, что осколки повредили автомобили, припаркованные рядом с жилым домом. На месте работают экстренные службы.
Отражение атаки БПЛА в Новороссийске продолжается. Тревога объявлена в соседнем городе Геленджике.